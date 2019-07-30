Лето в осень: синоптики предрекли резкое похолодание в Москве

Жителей и гостей Москвы и области ожидает по-настоящему осенняя погода на этой неделе. Среднесуточная температура будет соответствовать первым дням сентября.

По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, на Москву распространяется арктический воздух с Баренцева моря, причем поток довольно устойчивый.

«Всю неделю северный и северо-западный ветер. Погода будет очень холодной. Такая погода бывает в Москве и области либо в начале осени, либо в самом конце календарного лета», - рассказала она «Звезде».

Эксперт подчеркнула, что в среду, 31 июля, в российской столице установится ночная температура в пределах +7… +9 градусов. По области и вовсе может ощущаться до +5 градусов.

«Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем 31 июля облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Максимальная температура +12... +14 градусов», - отметила Паршина.

Вместе с тем она подчеркнула, что днем будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду, что только усилит ощущение холода.

«Потепления не стоит ждать и в первые дни августа. Местами небольшой дождь с прояснениями. Второго августа чуть теплее на один-два градуса: ночью около +10, днем около +17 градусов. В выходные температура может приблизиться к 20-градусной отметке. Облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью около +10, днем +15… +20 градусов», - заключила метеоролог.

Ранее аномальное похолодание специалисты объяснили ультраполярным вторжением с Северного полюса, а также сменой климатических эпох. Синоптики предупредили, что в середине недели ночные температуры опустятся до +4 градусов.