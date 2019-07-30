В Москве вынесли приговор группировке, убивавшей криминальных авторитетов

Московский окружной военный суд огласил приговоры семерым участникам банды брянских киллеров. Двое из них получили пожизненное заключение. Остальные - длительные сроки от 18 до 24 лет.

С 2003 по 2007 год на территории нескольких регионов РФ банда, в которую входили несколько десятков человек, совершила ряд заказных убийств криминальных авторитетов. На счету злоумышленников также другие тяжкие преступления.

Группировка была хорошо оснащена в техническом плане: во время обысков у бандитов нашли радиостанции и специальное техническое средство, сканирующее частоты средств связи сотрудников правоохранительных органов.

Один из главарей банды до сих пор остается на свободе и несколько лет находится в списке наиболее опасных разыскиваемых преступников.