«Отец Паши забрал все деньги»: жена Мамаева объяснила, зачем продает машину мужа



Жена Павла Мамаева Алана выложила в Сеть объявление о продаже автомобиля футболиста Mercedes AMG G63, стоимость которого оценивается в 18 миллионов рублей. Это вызвало неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей. Тогда Алана Мамаева объяснила, что отец ее мужа намеренно оставил семью футболиста без денег.

«Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь - заберешь". Паша сказал мне продать одну из машин», - цитирует «Спорт-Экспресс» Алану.

Позже жена футболиста удалила сообщение о продаже авто.

Павел Мамаев и Александр и Кирилл Кокорины стали участниками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. От действий футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук. В мае текущего года суд приговорил братьев Кокориных к 1,5 года заключения в исправительной колонии общего режима. Мамаев осужден на 1 год и 5 месяцев.