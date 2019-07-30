Огонь и вода: в аквапарке на Канарских островах произошел мощный пожар

В аквапарке на Канарских островах вспыхнул сильнейший пожар. В результате в небо поднялся черный столб дыма, а также были слышны взрывы.

Густой смог накрыл дома и улицы: прохожим пришлось спасаться бегством и закрывать лицо самодельными защитными масками.

В настоящее время нет информации о пострадавших. Известно, что крыша аквапарка сильно прогорела.

Все обстоятельства происшествия выясняет местная полиция.