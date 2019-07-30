Огонь и вода: в аквапарке на Канарских островах произошел мощный пожар
Густой смог накрыл дома и улицы: прохожим пришлось спасаться бегством и закрывать лицо самодельными защитными масками.
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В аквапарке на Канарских островах вспыхнул сильнейший пожар. В результате в небо поднялся черный столб дыма, а также были слышны взрывы.
Густой смог накрыл дома и улицы: прохожим пришлось спасаться бегством и закрывать лицо самодельными защитными масками.
В настоящее время нет информации о пострадавших. Известно, что крыша аквапарка сильно прогорела.
Все обстоятельства происшествия выясняет местная полиция.