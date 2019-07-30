Обратная сторона славы: Дизеля заподозрили в причастности к смерти Уокера

Следователи заподозрили голливудского актера Вина Дизеля в причастности к гибели своего коллеги и звезды фильма «Форсаж» Пола Уокера. Трагедия произошла в ноябре 2013 года в Калифорнии, когда сорокалетний актер ехал в спортивном автомобиле и врезался в дерево. За рулем находился его друг.

Занимаясь расследованием уголовного дела, детективы выяснили, что взаимоотношения Уокера и Дизеля были натянутыми. Ситуация значительно ухудшилась за несколько дней до гибели актера, а в одном из своих последних интервью Уокер посетовал на то, что за 12 лет совместной работы так и не смог наладить отношения с партнером по съемочной площадке.

«Бывают дни, когда я хочу разбить ему голову, и бывают дни, когда он хочет разбить голову мне», - заявлял Уокер журналистам.

Причиной отсутствия взаимопонимания мог стать сложный характер обоих актеров. Их общие знакомые вспоминали, что Вин Дизель всегда и во всем пытался превзойти Уокера, который считал его слишком эгоистичным. Доходило до того, что артисты не могли находиться в одном помещении.

«Они игнорировали друг друга и могли не разговаривать по несколько дней», - признавались знакомые актера.

Криминалисты считают, что смерть Уокера также могла быть связана с благотворительной деятельностью, которой он активно занимался. Актер погиб как раз во время благотворительного заезда, когда собирал пожертвования для пострадавших от тайфуна на Филиппинах, сообщает The Nation.

Официальная версия гибели американского актера - превышение скорости его другом и водителем спорткара. Стоит отметить, что часть поклонников до сих пор не верят в смерть Пола Уокера, считая, что она была инсценирована.