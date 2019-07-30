«Его посадят на 300 лет»: на Украине прокомментировали бегство Порошенко из страны

Экс-президент Украины Петр Порошенко мог сбежать из страны под видом отпуска. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский, аргументировав свою точку зрения странным маршрутом с пересадками, по которому следовал бывший глава государства, и тем, что он взял с собой много наличных денег.

«Есть целый ряд обстоятельств, который подталкивает к мысли, что он сбежал. Во-первых, он всю семью вывез двумя самолетами. Во-вторых, он запетлял, поехал не прямыми рейсами. Стамбул, Дубай, а потом следы потерялись. В-третьих, он на протяжении недели снимал наличные. Все это говорит о том, что возможно и сбежал», - сказал специалист.

Политолог убежден, что действующий президент Украины Владимир Зеленский дал очень много обещаний своим избирателям, и теперь их будет крайне тяжело выполнить. Самое простое в плане реализации обещание, считает Погребинский, - привлечение к ответственности Петра Порошенко, особенно учитывая то, что Зеленский получил большинство в Верховной раде и теперь может снять депутатскую неприкосновенность.

«Просто с каждым днем увеличивается количество уголовных дел против него (Порошенко - прим. ред.)», - приводит «360» слова политолога.

В то же время Михаил Погребинский задается вопросом, куда мог сбежать Порошенко: у экс-президента есть недвижимость в Испании, однако она может его выдать. В Израиль он не может уехать из-за неподходящей национальности, а в Великобритании у него нет активов.

«Мне кажется, американцы его посадят на 300 лет вообще. Наверное, какие-то обещания они ему давали, но там силовые структуры под контролем у Трампа, а Трамп ему ничем не обязан», - уверен эксперт.

По его словам, у американских властей есть сведения о ряде преступлений, совершенных Порошенко.

«Например, отмывание денег в офшорах. Если захотят, они смогут его посадить. Это демократы могли бы его защищать, а Трамп нет», - резюмировал Погребинский.

Ранее стало известно, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей покинул Незалежную.

Позже портал «Страна.ua», который ссылается на источник в погранслужбе, сообщил, что оказавшись в Турции, Петр Порошенко с семьей старшего сына тем же бортом вылетел из Стамбула в Дубай. После этого самолет экс-президента отследить не удалось.

В апреле этого года на Украине состоялся второй тур президентских выборов, в который вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский. В результате голосования Зеленский с большим отрывом опередил Порошенко.