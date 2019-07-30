Длиннохвостый «монстр» со дна океана впервые попал на видео

Биологам из США впервые удалось снять на видео длиннохвостого глубоководного кальмара. Вид был обнаружен недавно и вызывал множество вопросов у исследователей. В частности, ученых озадачили функции необычного хвоста кальмара.

Снять на видео удивительное существо удалось команде исследовательского судна «Наутилус», которая изучает районы западного побережья США, а также регионы в центральной части Тихого океана.

Извилистого кальмара ученым удалось обнаружить на глубине 930 метров. По словам исследователя из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) доктора Майкла Веккионе, сначала биологи предположили, что кальмар просто зацепил некий посторонний объект. Однако позже выяснилось, что это хвост моллюска.

В частности, хвост кальмара укреплен стержнеобразной структурой по всей длине, а также оснащен вспомогательными плавниками по обеим сторонам. Его ткань практически лишена мышц в отличие от плавников. Ученые предполагают, что благодаря им кальмар способен мимикрировать под других животных. Однако зачем такая функция моллюску, который обитает в глубоководной темноте, пока не известно.

Впервые головоногий моллюск Asperoteuthis mangoldae был обнаружен еще в 1972 году. Однако описать его биологам удалось лишь в 2007 году. Сами по себе кальмары маленькие - длина их тела не превышает восьми сантиметров, но благодаря необычному хвосту они становятся вдвое больше. При этом исследователи не исключают, что хвост сохраняется на протяжении всей жизни моллюска.