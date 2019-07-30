Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового международного аэропорта в Саратове. Он будет носить имя первого российского космонавта Юрия Гагарина.

Отмечается, что также принято решение о закупке дополнительного оборудования для воздушной гавани на общую сумму 500 миллионов рублей.

«Я подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове. Он будет носить имя Юрия Гагарина», - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, добавив, что новый аэропорт сможет стать крупнейшим «международным хабом».

Ранее губернатора региона Валерия Радаева рассказала, что самолеты из нового аэропорта будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Крым, Сочи, планируются также отдельные чартерные рейсы.

Открытие нового аэропорта «Гагарин» около села Сабуровка в Саратовской области намечено на 20 августа. Строительство воздушной гавани в городе ведется с 2012 года в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Действующий в городе аэропорт «Саратов-Центральный», расположенный в Кировском районе, будет закрыт, а рейсы переведены в новый аэропорт.