В Красноярском крае медведи вышли из тайги, спасаясь от огня: видео

В Красноярском крае медведи начали выходить к людям. Из лесу косолапые бегут из-за пожаров. В крае объявлен режим чрезвычайной ситуации, а также в Бурятии и Иркутской области, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги. Зафиксировано свыше 600 очагов возгораний.

Именно поэтому животные вынуждены спасаться бегством, уверяют охотоведы. Медведей уже видели на пригородных дачных участках, где они разоряют грядки и малиновые заросли, на свалках и у лесных дорог. Специалисты напоминают, что встреча с испуганным хищником опасна, и призывают избегать близкого контакта.

Тем временем в МЧС приняли решение об усилении группировки пожарных в Красноярском крае, направив туда спасателей из Хакасии и Кемеровской области. В зоне задымления остаются сотни населенных пунктов, жители которых жалуются на запах гари. В первую очередь пожарные пытаются укротить огонь в национальных парках и заповедниках.