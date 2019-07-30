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Пик паводка впереди: военные ЦВО везут в Тулун редкую смесь для маленького мальчика

Василиса Морозова
Павел Ремнев
14:20 30.07.2019
Для маленького Артема перекрытие трассы Р255 «Сибирь» стало вопросом жизни и смерти, поэтому военнослужащие ЦВО купили для него редкую молочную смесь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Новая волна паводка прокатилась по России. К сильнейшим затоплениям готовятся на Дальнем Востоке, поднимается уровень рек в Хабаровском крае и Еврейской автономной области - там объявлен режим ЧС.

С последствиями большой воды борются в Амурской области. Наводнение перекрыло доступ к нескольким населенным пунктам. Из зоны бедствия эвакуировано уже две тысячи человек, затоплено более 600 домов. К подъему рек готовятся в Благовещенске.

Усиленная группировка военнослужащих укрепляет дамбу на реке Зее, а в Тулуне в Иркутской области уровень реки Ии уже превысил прогнозируемые синоптиками 10,5 метра. Вода прибывает с каждой минутой, при том что город едва пришел в себя от предыдущей паводковой волны.

«Уже нету ни эмоций, ничего, не знаю. Ну вот как, как на это все смотреть? По второму разу, все заново. Еще неизвестно, здесь что будет, с маленьким ребенком, куда идти и что делать», - отметила местная жительница Елена Карплюк.

На другой берег можно попасть только на лодке. Река уже затопила пустыри и брошенные дома, которые не успели снести. Для движения была перекрыта трасса Р255 «Сибирь». По мосту запрещено движение любого автотранспорта.

Для маленького Артема из Ангарска открытие федеральной трассы стало вопросом жизни и смерти. Дело в том, что мальчик родился раньше срока и может есть только специальные молочные смеси. По словам его мамы, она приехала показать новорожденного сына родителям в Тулун, когда вторая волна паводка отрезала их от мира. В местных магазинах нужного детского питания нет.

Артему и его маме помогут военнослужащие Центрального военного округа. Несколько банок редкой и дорогой смеси военные уже купили в Иркутске и везут в Тулун.

Кроме того, военные снова обеспечивают жителей города чистой водой, поскольку из-за паводка было остановлено хлорирование водопроводной воды.

«Сейчас наша главная задача - это отстоять водозабор. Вода еще не перешла в водозабор, но снизу грунтовая вода поддавливает. Ставят помпы, чтобы откачивать воду, чтобы вода не затопила оборудование», - пояснил мэр Тулуна Юрий Карих.

По прогнозам синоптиков, пик паводка еще не прошел. Ожидается дальнейший подъем воды, и к вечеру она может преодолеть 11-метровую отметку.

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