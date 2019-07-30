Следователи опровергли сообщения об оставленном ребенке в камере хранения

В ходе проверки информации об оставленном матерью двухлетнем ребенке в ячейке камеры хранения супермаркета в Сергиевом Посаде следователи выяснили, что сообщения не подтвердились.

В СК РФ пришли к такому выводу после проведения доследственной проверки и изучения записей с камеры видеонаблюдения, размещенной в супермаркете.

«Информация СМИ не соответствует действительности. Женщина не помещала ребенка в ячейку камеры хранения и не оставляла его внутри закрытым», - сказано в сообщении ведомства.

Ребенок самостоятельно играл с ячейками камеры хранения, а женщина не оставляла его там закрытым, добавили в ведомстве. Посетительница магазина стояла рядом с сыном и в шутку закрывала двери. На несколько секунд замок заклинило, но женщине удалось открыть дверь, после чего она посадила ребенка в коляску и ушла.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что в одном из супермаркетов Сергиева Посада сотрудники магазина услышали громкий плач, после чего вскрыли ячейку, в которой оказался ребенок. По словам очевидцев, мальчик кричал и не мог выбраться самостоятельно. Сотрудники СКР начали доследственную проверку по инциденту.