В Тюмени из-за ливня затопило улицы и подземные переходы: видео

В Тюмени коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия урагана, прошедшего в регионе накануне. Под водой оказались проезжие части, пешеходные зоны, дворы и подземные переходы.

Наиболее напряженная обстановка возникла в центральной части города, пробки растянулись на несколько десятков километров по улицам 50 лет Октября, Пермякова, Мельникайте и Челюскинцев. Машинам с низким клиренсом пришлось особенно нелегко: многие из них глохли прямо посреди проезжей части.

На кадрах, опубликованных в соцсети «ВКонтакте», видно, как мощные потоки воды стекают по лестнице в подземном переходе. Многие пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к происходящему, называя потоп «новым морем».

В результате непогоды на одной из улиц произошел провал асфальта, куда въехал автомобиль, не заметив дыры в потоках воды.

В свою очередь в администрации Тюмени заявили, что обрушение произошло из-за разгерметизации канализационного колодца. На данный момент работы по восстановлению участка дороги проводят соответствующие ведомства, добавили в пресс-службе городской администрации.

В администрации отметили также, что программа по строительству и реновации ливневых канализаций, а также отдельных улиц в городе рассчитана на три года.

По данным синоптиков, на этой неделе ливни в Тюмени продолжатся, в частности, дождь с грозой пройдут в четверг и пятницу. Ранее также стало известно, что самые холодные дни лета ожидаются 30 и 31 июля, когда температура ночью опустится до +5 градусов, а к первым выходных августа россияне смогут вновь ощутить тепло.