Разбивший стекла в автомобиле Земфиры фанат объяснил свой поступок

Задержанный фанат певицы Земфиры в ходе допроса в полиции признался в том, что разбил стекло Mercedes Benz артистки. При этом 36-летнего Глеба Серебрякова сильно удивило, что полиция его арестовала.

«Никакого противоправного деяния не совершал. Подъехали сотрудники полиции, я им объяснил, что здесь делаю, после чего меня посадили в машину и увезли», - заявил мужчина.

Через несколько секунд после этого он добавил, что пытается найти хозяина машины и, чтобы привлечь его внимание, разбил стекло автомобиля.

«Я пытался достичь того, чтобы сирены у машины сработали, чтобы хозяин автомобиля вышел и я с ним пообщался», - продолжил Серебряков, добавив, что хотел выйти с певицей на конфликт, так как та не отвечала на его требования продолжить с ним знакомство и общение.

Мужчина также признался, что более трех лет бегал за певицей, чтобы добиться ее внимания.

«Она все время ссылалась на непонятные предметы, которые меня не интересуют. То, что ей надо работать, или то, что я пришел требовать у нее деньги. И с тех пор у меня никак не получается добиться встречи, чтобы элементарно пообщаться», - заключил Серебряков.

На вопрос в полиции, осознает ли задержанный свои противоправные действия, Серебряков ответил: «Не отрицаю».

Ранее стало известно, что поклонник российской артистки Земфиры повредил ее автомобиль в центре Москвы. Как позднее выяснилось, это не первая попытка мужчины вступить в контакт со звездой. Однажды Глеб Серебряков подкараулил певицу у подъезда дома на Фрунзенской набережной, когда она возвращалась из магазина. Земфира вспомнила, что его речь была бессвязной, он вел себя агрессивно и кричал.

По предварительным данным, злоумышленник нанес автомобилю певицы ущерб более чем на 200 тысяч рублей.