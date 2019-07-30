Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Разбивший стекла в автомобиле Земфиры фанат объяснил свой поступок

Кристина Волкова
13:58 30.07.2019
Мужчина признался, что более трех лет бегал за певицей, чтобы добиться ее внимания.
© Видео: МВД России © Фото: zemfiralive instagram

Задержанный фанат певицы Земфиры в ходе допроса в полиции признался в том, что разбил стекло Mercedes Benz артистки. При этом 36-летнего Глеба Серебрякова сильно удивило, что полиция его арестовала.

«Никакого противоправного деяния не совершал. Подъехали сотрудники полиции, я им объяснил, что здесь делаю, после чего меня посадили в машину и увезли», - заявил мужчина.

Через несколько секунд после этого он добавил, что пытается найти хозяина машины и, чтобы привлечь его внимание, разбил стекло автомобиля.

 «Я пытался достичь того, чтобы сирены у машины сработали, чтобы хозяин автомобиля вышел и я с ним пообщался», - продолжил Серебряков, добавив, что хотел выйти с певицей на конфликт, так как та не отвечала на его требования продолжить с ним знакомство и общение.

Мужчина также признался, что более трех лет бегал за певицей, чтобы добиться ее внимания.

«Она все время ссылалась на непонятные предметы, которые меня не интересуют. То, что ей надо работать, или то, что я пришел требовать у нее деньги. И с тех пор у меня никак не получается добиться встречи, чтобы элементарно пообщаться», - заключил Серебряков.

На вопрос в полиции, осознает ли задержанный свои противоправные действия, Серебряков ответил: «Не отрицаю».

Ранее стало известно, что поклонник российской артистки Земфиры повредил ее автомобиль в центре Москвы. Как позднее выяснилось, это не первая попытка мужчины вступить в контакт со звездой. Однажды Глеб Серебряков подкараулил певицу у подъезда дома на Фрунзенской набережной, когда она возвращалась из магазина. Земфира вспомнила, что его речь была бессвязной, он вел себя агрессивно и кричал.

По предварительным данным, злоумышленник нанес автомобилю певицы ущерб более чем на 200 тысяч рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.07.2019, 08:56
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Дата30.07.2019, 12:00
Международные армейские игры АрМИ-2019
Дата30.07.2019, 09:22
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова оценила свое выступление на чемпионате мира в Корее
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата30.07.2019, 12:46
Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет
Дата27.07.2019, 12:09
Специалисты показали найденные на дне Финского залива артефакты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:14 В стране и мире
«Его посадят на 300 лет»: на Украине прокомментировали бегство Порошенко из страны
15:02 В стране и мире
Огонь и вода: в аквапарке на Канарских островах произошел мощный пожар
14:18 В стране и мире
Видео
В Красноярском крае медведи вышли из тайги, спасаясь от огня: видео
13:58 В стране и мире
Видео
Разбивший стекла в автомобиле Земфиры фанат объяснил свой поступок
13:15 В стране и мире
Ад инсектофоба: Сочи атаковали девятисантиметровые тараканы из США
События дня
События дня
АрМИ-2019
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Длиннохвостый «монстр» со дна океана впервые попал на видео
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Видео
Десятки мертвых птиц упали на тротуар в Калининграде
Видео
Житель Невады снял неопознанный объект возле «Зоны 51»
Кэти Перри признали виновной в плагиате
Видео
Дух захватывает: сход мощного селя в Швейцарии попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.