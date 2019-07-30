Десятки мертвых птиц упали на тротуар в Калининграде

Десятки птиц погибли под Калининградом, врезавшись в стену торгового центра. Необычный инцидент произошел в пригородном поселке Васильково.

По заверениям очевидцев, пернатые взлетели стаей и уже спустя считаные секунды начали падать к ногам прохожих замертво. Спаслись единицы, они уже не смогли подняться в воздух и забились под припаркованные автомобили. Видео происшествия распространили активисты «Приюта Клюквенное» в своем аккаунте в социальных сетях.

По одной из версий, птицы могли врезаться в зеркальный фасад здания, не заметив его. По другой - причиной массовой гибели пернатых стала нестерпимая жара, которую с трудом переносят жители региона.