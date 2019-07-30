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Мужа Жасмин объявили в международный розыск

Василиса Морозова
13:42 30.07.2019
Мужа Жасмин депутата Илана Шора приговорили к тюремному сроку за участие в банковских махинациях.
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
© Фото: Ilan Shor, facebook

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата и мужа певицы Жасмин Илана Шора, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ответственность за исполнение решения возложена на Генеральный инспекторат полиции при МВД.

«Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича», - сказано в сообщении на сайте МВД Молдавии.

Представители певицы Жасмин, с которой Шор состоит в браке с 2011 года, в разговоре со «Звездой» отказались комментировать данную информацию.

В июне 2017 года Илан Шор был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам тюрьмы за участие в деле о банковских махинациях. Ему нельзя покидать территорию Молдавии. При этом, после февральских выборов он как глава партии «Шор» стал парламентарием.

На имя депутата было возбуждено уголовное дело по факту его незаконного выезда из страны вместе с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк сообщил, что отказывается от мандата депутата парламента.

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