Ад инсектофоба: Сочи атаковали девятисантиметровые тараканы из США

Жители курортного Сочи столкнулись с огромными тараканами, длина тела которых достигает девяти сантиметров. Насекомое отлично летает и своими габаритами внушает ужас всем, кто попадается ему на пути.

Эксперты городского национального парка опознали в паразите американского таракана (Periplaneta americana). Любители насекомых содержат таких в террариумах. В США гигант попал из Африки, а потом расселился по всей Европе, выбирая для проживания теплые климатические зоны.

«В теплых районах, как, например, в Сочи, таракан живет и в зданиях, и в природной среде, прячась днем в различных сырых темных убежищах, предпочитая гниющую древесину», - заявили специалисты сочинского нацпарка на своей официальной странице в социальной сети.

Энтомологи напоминают, что любые виды тараканов являются полифагами, то есть способны есть любую пищу. При этом рыжие «соседи» являются переносчиками опасных инфекций, портят продукты и вызывают у человека аллергические реакции.

Появление экзотического паразита на черноморском побережье может быть связано с непреднамеренным завозом либо с бегством насекомых из террариумов, отмечают эксперты.