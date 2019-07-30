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«Состояние тяжелое»: в НИИ имени Склифосовского опровергли новости о выписке Чуриковой

Ян Брацкий
12:55 30.07.2019
По заверениям врачей, актриса по-прежнему находится в тяжелом состоянии и нуждается в медицинской помощи.
«Состояние тяжелое»: в НИИ имени Склифосовского опровергли новости о выписке Чуриковой
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Народная артистка СССР Инна Чурикова остается в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Ни о какой выписке актрисы сегодня не может быть и речи, так как она находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в справочной службе больницы, где Чурикова оказалась после падения со сцены.

«Пока не выписана, находится в отделении острых эндотоксикозов. Состояние у нее тяжелое», - цитирует ТАСС заявление медиков.

Ранее в беседе со «Звездой» директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что актриса выписывается из больницы, куда она была госпитализирована 18 июля после падения со сцены.

Несчастье произошло во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». Зрители унесли Чурикову на руках за кулисы, где оказали ей первую медицинскую помощь.

Спектакль пришлось прервать, а исполнительницу главной роли госпитализировать в реанимацию отделения острых эндотоксикозов НИИ имени Склифосовского.

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