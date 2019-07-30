Звезда «Бригады» осудил новый список потенциально опасных пород собак

Российский актер, президент гильдии каскадеров и экс-руководитель Российской кинологической федерации Александр Иншаков осудил закон о запрете выгула потенциально опасных собак без намордника и поводка.

Он также заявил, что составление списка потенциально опасных пород собак - это бессмысленное занятие.

«Среди людей бывают уроды, больные, разные. То же самое может произойти в любой породе среди собак. В основном все собаки - это нормальные животные. Все зависит от человека, который воспитывает это животное и им занимается», - заявил Иншаков в разговоре со «Звездой», добавив, что зачастую люди воспитывают собак не в том направлении, в результате чего возникают различные проблемы.

Актер добавил, что большинство собак так называемой бойцовой породы изначально выращивались в любви к человеку, вместо этого «люди делают из них опасных представителей пород».

По мнению Иншакова, вместо составленного списка опасных пород в России нужен закон о защите животных, который включал бы в себя правила воспитания и содержания собак или других животных. При этом по данному закону приобретать животных можно было бы только в питомниках или общественных кинологических организациях.

«В создании этого закона должны принимать участие собаководы, люди, которые их выращивают и занимаются ими ежедневно», - отметил Иншаков.

Вместо этого, заключил российский актер и владелец четырех собак бойцовой породы, из собаководства сегодня сделали частный бизнес. Животных продают всем подряд, а в итоге огромное их количество остается брошенными на улицах.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, составленный с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций. Среди таких собак оказались американский бандог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский бульдог, волко-собачьи гибриды, бульмастиф, северокавказская собака и другие породы.