Уровень реки Ия в Тулуне превысил критическую отметку почти на 2,5 метра

В городе Тулуне Иркутской области уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку на 2,4 метра и составил 9,4 метра на 6 утра по местному времени (01:00 по московскому). За два часа вода в реке поднялась на 30 сантиметров.

Еще утром в воскресенье уровень воды был ниже критической отметки, но уже к вечеру поднялся выше семи метров. Жители и местная администрация опасаются повторного наводнения, подобного тому, что случилось в городе в конце июня. Тогда из-за сильных ливней была затоплена большая часть Тулуна, погибли 25 человек, 11 пропали без вести. На странице городской администрации Тулуна «ВКонтакте» сообщили, что в 5:30 утра вторника была перекрыта федеральная трасса. Местные жители пишут в паблике, что вода в реке поднимается слишком быстро. Хотя, они вспоминают, что в июньское наводнение, уровень воды поднимался за несколько часов на 70-90 сантиметров.

Ранее стало известно, что в Иркутской области за последние сутки из-за новых подтоплений были эвакуированы более тысячи человек, из которых 615 детей. В зоне разлива рек оказались Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский и Зиминский районы.