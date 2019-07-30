«Убийца крылатых ракет»: названы главные преимущества С-350

В мае 2019 года завершились государственные испытания С-350. До конца года первый комплекс поступит в войска ПВО.

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2013 году, а сами разработки начались шестью годами раньше. За столь короткий срок главный конструктор Илья Исаков и его ОКБ создали уникальную систему, которая предназначена решать целый ряд задач.

Само появление С-350 было вызвано необходимостью иметь в составе зенитных ракетных войск такой комплекс, который способен защищать от массированных ударов с воздуха важные объекты и группировки войск, а также районы и объекты тыла. Кроме того, С-350 должен уничтожать сложные для перехвата средства, такие как тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты.

Газета «Армейский стандарт» перечислила главные преимущества С-350 перед С-300. Прежде всего, говорится в статье, речь идет о возросших возможностях по противостоянию массированной ракетной атаке. Еще одно важнейшее достоинство «Витязя» - большое количество ракет в его пусковой установке, что существенно повышает эффективность в бою. Также С-350 может поражать аэродинамические цели на высоте десять метров.

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