Генконсул рассказал о десятках погибших в Анталье российских туристов

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза рассказал, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей российских туристов, приехавших на отдых в турецкую Анталью.

По его мнению, россияне при поездке на отдых не всегда готовы адекватно оценить состояние своего здоровья. Он отметил, что это касается в первую очередь пожилых людей, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обостряющиеся в условиях жаркого и влажного климата.

«Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», - сказал Рогоза.

Кроме того, как добавил дипломат, в этом году из Антальи при содействии страховых компаний санавиацией были эвакуированы в медицинские учреждения РФ восемь тяжелобольных, пишет РИА Новости.

«Туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов», - подчеркнул генконсул.

Рогоза призвал россиян быть внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких, а также при необходимости незамедлительно обращаться к врачам в отелях, в страховые компании, к представителям туроператоров или в консульство. Также дипломат напомнил, что важно соблюдать меры предосторожности с детьми и не упускать их из виду.