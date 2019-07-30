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Повышение пенсий и защита медиков: какие законы вступят в силу в августе

Екатерина Габель
12:34 30.07.2019
Теперь предпринимателей будут штрафовать за отказ перевести зарплатный проект сотрудника в другой банк, а изготовителям поддельных документов увеличили срок заключения.
Повышение пенсий и защита медиков: какие законы вступят в силу в августе
© Фото: Nikolay Gyngazov Russian Look Globallookpress

С августа работающим пенсионерам поднимут пенсии, процедуру регистрации автомобилей упростят, работодателям запретят ограничивать выбор своими работниками зарплатного банка, а жилье будут страховать. Рассказываем, какие законы вступают в силу с августа и как изменится жизнь россиян.

Пенсии работающим россиянам поднимут

С 1 августа пенсии работающим россиянам поднимут. Размер будет рассчитан исходя из того количества пенсионных баллов, которое человек накопил за предыдущий год, но не больше трех. По предварительным данным, надбавку получат более десяти миллионов человек. Но нужно сделать оговорку: на повышение пенсии могут рассчитывать только те, кто получает белую зарплату.

«Ипотечные каникулы» россиян освободят от НДФЛ

С августа материальная выгода, которую получат россияне в связи с «ипотечными каникулами», не будут облагаться НДФЛ. Такая мера позволит людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию и не могут выплачивать кредит за жилье, освободить больше денег для преодоления трудностей. От НДФЛ также будет освобождена компенсация ипотечных кредитов многодетным семьям.

© Nikolay Gyngazov Russian Look Globallookpress

«Дальневосточный гектар» расширит географию

Теперь получить в безвозмездное пользование гектар земли смогут жители Бурятии и Забайкальского края. Считается, что такая мера поможет снизить отток граждан в другие регионы и освоить неиспользуемые земли. В перспективе это приведет к ускорению социально-экономического развития двух субъектов.

Сначала земли будут выдаваться только жителям этих двух областей, потом правом на получение смогут воспользоваться все те, кто проживает на территории Дальневосточного федерального округа, а через год на землю могут претендовать все граждане России и соотечественники, которые проживают за границей.

Жилье можно будет застраховать от чрезвычайных ситуаций

Дома и квартиры россиян теперь можно застраховать от чрезвычайных ситуаций. Правом разрабатывать и реализовывать программы по возмещению ущерба гражданам теперь наделены региональные власти. Методики утверждаются Минфином, а за страховые тарифы отвечает Центробанк.

Помимо этого регионы могут установить свои собственные перечни рисков, которые попадают под страховой случай.

Процедуру регистрации автомобиля упростят

Зарегистрировать купленную машину теперь можно в салоне официального дилера. Если гражданин решит воспользоваться этой услугой, то ГИБДД присвоит госномер, а сами номера выдадут на месте покупки. В случае если платить автосалону не хочется, покупатель сможет зарегистрировать автомобиль по старой схеме.

© Рамиль Ситдиков РИА Новости

Медиков защитят от нападений

За попытку помешать медикам выполнять свои профессиональные обязанности можно будет сесть в тюрьму. Соответствующие поправки появятся и в КоАП, и в УК.

Теперь любое причинение вреда медработнику будет рассматриваться через призму профессиональной деятельности. То есть напал на медика - он не смог оказать помощь больному. Если эти действия повлекли за собой тяжкий вред здоровью пациента, нарушитель может отправиться за решетку сроком до двух лет. Если же больной скончался, то срок увеличится до четырех лет.

Водители, которые не пропускают скорую, теперь будут наказываться штрафом в размере от четырех до пяти тысяч рублей либо лишением прав сроком на год. Если же пациент в результате опоздания врачей умер, то автомобилист рискует сесть на четыре года.

За отказ сменить зарплатный банк будут штрафовать

Работодатели теперь обязаны по заявлению сотрудника сменить ему зарплатный банк. В случае отказа фирма может быть оштрафована на 50 тысяч рублей. Правда, увеличивается срок смены кредитной организации. Раньше на это уходило пять дней, а теперь заявление будет рассматриваться 15.

Наказание за подделку документов ужесточат

За подделку паспорта и других удостоверений личности теперь за решетку будут отправлять на срок до трех лет вместо двух. Соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс РФ. Более того, наказание ждет теперь и тех, кто покупает, перевозит или хранит у себя подложные документы, - им грозит до года лишения свободы.

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