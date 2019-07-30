Под Красноярском пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Пассажирский автобус с людьми вылетел в кювет под Красноярском. Инцидент произошел на 894-м километре автодороги «Сибирь».

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На момент ДТП в салоне автобуса находились 38 человек. По одной из версий, 62-летний водитель автобуса столкнулся с грузовиков КамАЗ, который двигался в попутном направлении.

«По предварительной информации, в результате ДТП получил травмы водитель автобуса. Кроме этого, пяти пассажирам автобуса на месте была оказана разовая медицинская помощь», - сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Если вина водителя подтвердится, то причиной ДТП станет несоблюдение дистанции с попутным транспортным средством.