С начала года в России предотвратили 17 терактов

С начала текущего года в РФ было предпринято 17 попыток совершения террористических актов, которые правоохранителям удалось предотвратить. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман на коллегии ГП в Москве.

«Сохраняется опасность создания очагов террористической активности в регионах страны, подтверждение этому - не снижающееся количество предотвращенных терактов. В минувшем полугодии таких попыток было предпринято 17», - сказал он.

По его словам, главной целью террористов является создание сети спящих ячеек, а также вовлечение в террористическую деятельность новых участников посредством Интернета.

«Усилия прокуроров должны быть направлены на защищенность мест массового пребывания людей и критически важных объектов», - подчеркнул Буксман.

Он напомнил о важности совместных действий прокуратуры и полиции для обеспечения противодиверсионной устойчивости спортобъектов ЧЕ по футболу 2020 года, Игры пройдут в Петербурге.