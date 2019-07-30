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Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту

Лина Давыдова
11:47 30.07.2019
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» прошел в штатном режиме.
Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту
© Фото: Роскосмос

Спутник связи «Меридиан», запущенный с космодрома Плесецк, отделился от разгонного блока «Фрегат» и выведен на расчетную орбиту. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала 30  июля в 08:56 мск. Космический аппарат был выведен на расчетную орбиту в установленное время. Запуск прошел в штатном режиме.

Это третий пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк в этом году. Предыдущий состоялся 10 июля, тогда на орбиту были выведены четыре военных спутника.

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