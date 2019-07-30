Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту

Спутник связи «Меридиан», запущенный с космодрома Плесецк, отделился от разгонного блока «Фрегат» и выведен на расчетную орбиту. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала 30 июля в 08:56 мск. Космический аппарат был выведен на расчетную орбиту в установленное время. Запуск прошел в штатном режиме.

Это третий пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк в этом году. Предыдущий состоялся 10 июля, тогда на орбиту были выведены четыре военных спутника.