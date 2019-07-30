Житель Невады снял неопознанный объект возле «Зоны 51»

Житель самого ближайшего к «Зоне 51» городка Рэйчел в штате Невада установил в своем саду камеру датчика движения, которая зафиксировала необычное явление. На отснятом материале американец заметил странный металлический объект, летящий куда-то вдаль. Длинное и тонкое НЛО двигалось с большой скоростью. Кадры мужчина разместил в Сети.

«Невероятно. Не уверен, что это самолет. Либо это какой-то самолет, которого я раньше не видел. Тем не менее довольно круто», - поделился своими эмоциями от увиденного автор ролика.

Так как Рэйчел находится в непосредственной близости от знаменитой авиабазы «Зона 51», сторонники теории заговора тут же предположили, что летающий объект может быть связан именно с ней.

Называющий себя охотником за инопланетянами блогер Скотт Уоринг написал, что на видео запечатлен некий металлический диск.

«Возможно, звук - это просто шум НЛО, отталкивающего ветер при пересечении. Очевидно, еще один совершенно секретный проект "Зоны 51"», - приводит слова уфолога издание Express.

Интерес к «Зоне 51» вновь проявился после того, как пользователи Сети запустили флешмоб с предложением взять штурмом таинственную американскую военную базу, вокруг которой десятилетиями ходит множество домыслов. Атака секретной территории добровольцами намечена на 20 сентября, в ней планируют принять участие более 500 тысяч человек.

Армия США выступила с резкой критикой в адрес желающих проникнуть на закрытую территорию. Людям напомнили, что военную базу разрешено защищать любыми способами, вплоть до уничтожения.