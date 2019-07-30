В СКР подтвердили задержание начальника уголовного розыска Приморья за взятки

Сотрудники ФСБ задержали начальника уголовного розыска Управления МВД по Приморскому краю Андрея Миляева по подозрению в получении пяти миллионов рублей от предпринимателя, которого чиновник предупреждал о проверках на территории региона.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в отношении Миляева возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следователи считают, что начальник уголовного розыска УМВД Приморья информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего вырубку леса в регионе, о запланированных правоохранителями проверках.

«Предприниматель передал за период с 2018 по 2019 год Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, денежные средства в общей сумме более пяти миллионов рублей», - сказала Петренко.

По словам представителя СКР, Миляев задержан, следствие ходатайствует перед судом о его аресте. Следователи обнаружили по месту жительства подозреваемого банковские карты, деньги на сумму порядка одного миллиона рублей.