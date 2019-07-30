«Невероятное безумие»: Захарова прокомментировала планы Киева по созданию всемирного русскоязычного канала

Решение Киева создать всемирный русскоязычный канал является «безумием». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, новый канал нужен для «борьбы за умы украинцев в Донбассе и в Крыму». По мнению Захаровой, происходящее настолько невероятно, что больше напоминает библейскую притчу, чем ситуацию наших дней.

«Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у тебя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который еще во время своего президентства подписал Петр Порошенко.

Закон предусматривает исключительный статус украинского языка в официальном общении и практически во всех сферах жизни, включая образование и здравоохранение. Избранный президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить закон на соответствие конституции.

В ООН тоже призывают проверить, насколько новый украинский закон о языке соответствует нормам права. С этим предложением на заседании Совета Безопасности выступила заместитель генсека Розмари Ди Карло.

Многие политологи в России и на Украине полагают, что после завершения выборов в Верховную раду Владимир Зеленский должен смягчить закон о языке, убрав из него дискриминирующие нормы.