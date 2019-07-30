Плахотнюк отказался от мандата депутата парламента Молдавии

Экс-руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк сообщил, что отказывается от мандата депутата парламента.

«Я не хочу работать ни в каком качестве, ни в одном из государственных институтов и сегодня отказался от мандата депутата парламента», - написал он в Facebook.

Плахотнюк добавил, что не может выполнять свои обязанности в качестве депутата, в связи с чем считает, что не имеет права занимать данную должность.

МВД РФ заочно предъявило Владимиру Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков. В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В настоящее время местоположение молдавского бизнесмена и бывшего депутата неизвестно, так он покинул Молдавию.

Владимир Плахотнюк бежал из страны после того, как бывшие в оппозиции Партия социалистов Республики Молдова и блок Acum («Сейчас») выступили против Демпартии и сформировали новое правительство.