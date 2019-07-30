Путин поручил Генпрокуратуре проверить пенсионные фонды

Генеральная прокуратура займется массовыми проверками пенсионных фондов в России. Соответствующее распоряжение отдал президент страны Владимир Путин.

Проверки начнутся в августе, отметил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Его обвиняют в получении взятки в размере 4,5 миллиона рублей. Чиновник признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Также Иванов подал заявление об отставке.

Алексей Иванов работал заместителем председателя правления ПФР с 2017 года. Он занимался вопросами информационных технологий, телекоммуникаций и информационной безопасности.

Связаны ли грядущие проверки пенсионных фондов с этим случаем, не уточняется.