Команды «Танкового биатлона» готовятся к пристрелке: кадры с полигона Алабино
В эти минуты на подмосковном полигоне в Алабино начинается пристрелка участников «Танкового биатлона».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Участники Армейских международных игр готовятся к одному из самых зрелищных конкурсов - «Танковому биатлону».
В нем будут представлены команды из 25 стран, в том числе таких, как Судан и Шри-Ланка. Особый интерес вызывают российские женские экипажи, которые участвуют в соревнованиях впервые.
Танкисты будут проверять работу 125-миллиметрового орудия и танкового пулемета.
Все команды будут выступать на танках Т-72Б3, за исключением китайской сборной, которая привезла на соревнование машины собственной конструкции Type-96B.
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