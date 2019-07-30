Команды «Танкового биатлона» готовятся к пристрелке: кадры с полигона Алабино

Участники Армейских международных игр готовятся к одному из самых зрелищных конкурсов - «Танковому биатлону».

В нем будут представлены команды из 25 стран, в том числе таких, как Судан и Шри-Ланка. Особый интерес вызывают российские женские экипажи, которые участвуют в соревнованиях впервые.

Танкисты будут проверять работу 125-миллиметрового орудия и танкового пулемета.

Все команды будут выступать на танках Т-72Б3, за исключением китайской сборной, которая привезла на соревнование машины собственной конструкции Type-96B.

Прямые трансляции смотрите на сайте телеканала «Звезда» начиная с 3 августа.