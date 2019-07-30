Во Владимире полыхал завод «Точмаш»: видео

Пожар на площади 800 кв.м. в цеху по производству печатных плат на территории завода «Точмаш» в городе Владимире, расположенном на улице Северная, был ликвидирован вечером 29 июня.

«В 20.51 поступило сообщение о возгорании цеха по производству печатных плат, принадлежащего ООО «РУСАЛОКС», на территории завода «Точмаш». На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения», - говорится в сообщении МЧС.

Пожар был локализован примерно в 21.33 по московскому времени, а через 26 минут было ликвидировано открытое горение. Полностью сгорело имущество на втором этаже здания, а так же кровля. В ликвидации пожара принимали участие 52 человека и 22 единицы техники. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.