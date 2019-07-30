Земфира раскрыла подробности нападения фаната

Неадекватный поклонник Земфиры разгромил машину певицы в центре Москвы. Вандал разбил стекла и повредил кузов Mercedes Benz артистки. Мужчину задержали правоохранители. Полиции поклонник объяснил, что таким образом пытался привлечь внимание Земфиры.

Как выяснилось, это уже не первая попытка злоумышленника вступить в контакт со звездой.

По словам Земфиры, 36-летний поклонник подкараулил ее у подъезда дома на Фрунзенской набережной, когда она шла из магазина. Певица вспомнила, что речь мужчины была бессвязной, он вел себя агрессивно и кричал.

«Я шла с тренировки и по пути зашла в магазин, поэтому руки были заняты. Внутрь я попала только вместе с соседкой с собакой. А пока никого не было, мы стояли, и он морочил мне голову минут 15», - рассказала певица в интервью газете «МК».

Об инциденте с автомобилем Земфира узнала от полиции. Певица находилась дома, когда ей позвонили правоохранители. Сотрудники ППС увидели машину с разбитыми стеклами и стоящего рядом с ней мужчину. Он не пытался скрыться. Как объяснила Земфира, видимо, поклонник решил, что артистка выйдет на улицу, услышав сработавшую сигнализацию. Однако вандал просчитался: певица сигнализацию в машине не устанавливала.

Поклонник так и не смог увидеться со своим кумиром. Но в руки певицы попало заявление злоумышленника, в котором он объяснил мотивы своего поступка.

«Он подробно описал зимний эпизод, когда подкараулил меня, и пояснил, что, разбив Mercedes, пытался привлечь внимание, чтобы я спустилась и поговорила с ним», - рассказала Земфира.

По предварительным данным, злоумышленник нанес автомобилю певицы ущерб более чем на 200 тысяч рублей.