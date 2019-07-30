На Украине торжественно перезахоронили останки солдат дивизии СС «Галичина»*

На Украине с воинскими почестями перезахоронили останки 29 солдат из 14-й дивизии СС «Галичина»*. Траурные мероприятия состоялись в городе Золочеве Львовской области.

Солдаты почетного караула вынесли гробы с останками нацистов, укрытые национальными флагами. На торжественном митинге выступающие говорили о большом вкладе пособников гитлеровцев в дело борьбы за независимость. В конце церемонии бойцы почетного караула устроили торжественный салют в честь коллаборационистов.

Члены дивизии СС «Галичина»* принимали участие в карательных операциях нацистов, совершали военные преступления, убивали мирное население на оккупированных фашистской Германией землях. Решением Нюрнбергского трибунала деятельность этой организации была признана преступной.

*«Галичина» - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ