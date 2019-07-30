В СК проверяют информацию о запертом в камере хранения магазина ребенке

Следственный комитет России по Московской области проверяет информацию о том, что в Сергиевом Посаде женщина заперла двухлетнего ребенка в камере хранения супермаркета «Пятерочка».

Уточняется, что малыша обнаружили сотрудники магазина, которые услышали громкий плач. По словам очевидцев, двухлетний мальчик кричал и бился в истерике. Мать позже объяснила свои действия тем, что ребенок сам залез в узкую камеру, а потом не смог выбраться самостоятельно.

Очевидец событий Илья Теренжев опубликовал информацию об инциденте в социальной сети «ВКонтакте». Он уточнил, что попытался сфотографировать мать ребенка, однако та убежала прочь.

«На все замечания она сказала, что ребенок сам туда залез», - пояснил Теренжев в своей записи, добавив, что также поделился увиденной историей с представителями местного отдела по делам несовершеннолетних.

Сотрудники СК инициировали доследственную проверку, выясняются участники инцидента, а также опрашиваются очевидцы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по области. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.