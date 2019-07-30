Директор «Ленкома» назвал сроки выписки Чуриковой из больницы

Актриса театра Инна Чурикова сегодня выписывается из больницы, в которой она оказалась после падения со сцены. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил заслуженный деятель искусств Российской Федерации и директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Все время, что Чурикова находилась на лечении, он оставался с ней на связи и сегодня сообщил о том, что она чувствует себя хорошо и готова к возвращению домой.

«Вроде бы сегодня она выписывается. В театре сейчас отпуск, практически никого нет. Один я с ней каждый день общаюсь, и встретить ее не проблема, подать машину и все, что необходимо. Ее Глеб Анатольевич Панфилов встречает», - рассказал Варшавер.

Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» 18 июля. Первую помощь ей оказали зрители, которые подняли актрису на руки и отнесли за кулисы. В зале оказалась женщина-врач, именно она до приезда сокрой помощи осмотрела Чурикову.

Спектакль был прерван, а актрису срочно госпитализировали в реанимацию отделения острых эндотоксикозов НИИ имени Склифосовского.