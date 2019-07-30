В России упростили покупку и продажу недвижимости

С 31 июля в России вступают в силу новы правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ФГБУ «ФКП Росреестра».

Изменения касаются закона «О государственной регистрации недвижимости». Согласно нововведениям договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей можно будет совершать без нотариуса. Теперь его можно заключить в простой письменной форме, если он будет подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения.

«Благодаря нововведению граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально», - пояснила эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Также отмена нотариального заверения позволит снизить финансовую нагрузку на граждан. Новые правила особенно актуальны для совладельцев недвижимости, являющихся родственниками.

Однако если один из долевых собственников откажется участвовать в сделке, остальным придется обратиться к нотариусу за оформлением договора.