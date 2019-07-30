Кэти Перри признали виновной в плагиате

Суд присяжных в Калифорнии признал песню «Dark Horse» американской певицы Кэти Перри плагиатом. Об этом пишет журнал Billboard.

Присяжные, как пишет издание, сошлись в том, что певица при написании своего произведения 2013 года умышленно или неумышленно скопировала музыкальную составляющую песни «Joyful Noise» 2008 года рэпера Маркуса Грея по прозвищу Flame с другим артистом в жанре хип-хоп - Lecrae.

Виновными в нарушении авторских прав при написании композиции признаны ее продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, а также рэпер Juicy J, который исполнил один из куплетов в песне, и звукозаписывающая компания Capitol Records.

Отмечается, что суду предстоит установить меру пресечения для певицы и ее коллег.