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На Украине завели еще одно уголовное дело против Порошенко

Вера Чернышева
00:31 30.07.2019
Дело открыли по заявлению бывшего главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.
На Украине завели еще одно уголовное дело против Порошенко
© Фото: Serg Glovny globallookpress

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко. Его подозревают в незаконном вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей.

Заявителем выступил бывший глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко. Он рассказал, что Петр Порошенко и экс-замглавы администрации президента Алексей Филатов лично требовали у него вынесения определенных решений по различным делам с октября 2014 года.

Так, заявил Чернушенко, Порошенко лично отчитывал его за неверное судейство в деле ювелирной фирмы Graff, которую обокрали следователи во время обыска. Кроме того, утверждает заявитель, Порошенко имел интерес в аресте активов агрофирмы «Агрейн» и ему не понравилось, что возглавляемая Чернушенко инстанция его отменила. То же самое касалось и имущества компании «Нефтегазодобыча». По словам Чернушенко, Филатов требовал у него оставить в силе приговор генералу Алексею Пукачу, которого обвинили в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Всего дел, по которым администрация президента оказывала на него давление, было пять, уточнил заявитель. Летом 2015 года против него самого возбудили уголовное дело по подозрению в вынесении неправосудных решений и вмешательстве в систему автораспределения дел, после чего Чернушенко покинул страну.

Производство по делу против Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыто 15 июля, сообщил Страна.ua источник в ведомстве. Оно уже внесено в единый реестр досудебных расследований. Дело стало десятым, открытым ГБР в отношении Порошенко.

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