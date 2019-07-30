Конгресс США потребовал от Трампа ввести новые санкции против РФ

Американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол написали президенту США Дональду Трампу письмо, в котором выразили свою обеспокоенность из-за бездействий Вашингтона в отношении России и не введении второго пакета санкций в связи с делом Скрипалей.

«Мы призываем вас немедленно наложить дополнительные санкции против России, чтобы привлечь ее к ответственности за такое наглое поведение», - говорится в письме конгрессменов.

Напомним, в марте 2018 года в Солсбери на скамейке в парке были обнаружены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль, после предположительного отравления неизвестным веществом. Лондон обвинил Москву в произошедшем инциденте, однако Кремль все обвинения аргументированно отверг.

В конце августа прошлого года США ввели санкции в отношении России в связи с так называемым «делом Скрипалей». Ограничительные меры вводились из-за якобы примененном российской стороной химическом оружии «в нарушение международного права… против собственных граждан».

Авторы письма предупредили американского президента, что отказ от ответа на «беззастенчивую агрессию России» недопустим, и необходимы соответствующие действия от Конгресса, пишет Sputnik.