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Конгресс США потребовал от Трампа ввести новые санкции против РФ

Тамара Астапенкова
00:20 30.07.2019
Новый пакет ограничительных мер должен стать ответом на «беззастенчивую агрессию России» из-за дела Скрипалей.
Конгресс США потребовал от Трампа ввести новые санкции против РФ
© Фото: Shawn Thew CNPAdMedia, Globallookpress

Американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол написали президенту США Дональду Трампу письмо, в котором выразили свою обеспокоенность из-за бездействий Вашингтона  в отношении России и не введении второго пакета санкций в связи с делом Скрипалей.  

«Мы призываем вас немедленно наложить дополнительные санкции против России, чтобы привлечь ее к ответственности за такое наглое поведение», - говорится в письме конгрессменов.

Напомним, в марте 2018 года в Солсбери на скамейке в парке были обнаружены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль, после предположительного отравления неизвестным веществом. Лондон обвинил Москву в произошедшем инциденте, однако Кремль все обвинения аргументированно отверг.

В конце августа прошлого года США ввели санкции в отношении России в связи с так называемым «делом Скрипалей». Ограничительные меры вводились из-за якобы примененном российской стороной химическом оружии «в нарушение международного права… против собственных граждан».

Авторы письма предупредили американского президента, что отказ от ответа на «беззастенчивую агрессию России» недопустим, и необходимы соответствующие действия от Конгресса, пишет Sputnik.

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