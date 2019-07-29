Молдавия отметила запрет на поездки чиновников в Россию

Правительство Молдавии сняло запрет на поездки государственных чиновников в Россию, рассказал президент республики Игорь Додон.

«Снято ограничение на то, чтобы представители парламента и правительства ехали в РФ и обсуждали вопросы двусторонней повестки», - сказал он в интервью RTR Moldova.

По его словам, в марте 2017 года молдавское правительство запретило министрам, депутатам и чиновникам ездить в Россию, поскольку это было «небезопасно». Действия кабмина Павла Филипа, по мнению Додона, привели к тому, что Кишинев испортил отношения с Москвой.

«Теперь мы, президент и новое правительство, занимаемся налаживанием этих отношений», - добавил он.

Додон уточнил, что запрет перестал действовать в тот момент, когда первая делегация из Молдавии отправилась в РФ. Он также напомнил, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев направил своей молдавской коллеге Майе Санду приглашение приехать с визитом для обсуждения двусторонних отношений.

Напомним, 14 июня демократы Молдавии заявили, что правительство Павла Филипа уходит в отставку.