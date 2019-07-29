Власти Байкальска предупредили об угрозе обрушения дамбы

Власти города Байкальска Иркутской области эвакуируют часть жителей из-за угрозы обрушения защитной дамбы в результате осложнившейся паводковой ситуации.

Байкальск входит в Слюдянский район, где из-за подъема воды был объявлен режим ЧС. Специалисты не исключают схода селей в регионе.

Сильное наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. В результате паводков погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Около 39 тысяч жителей региона пострадали от стихии. Подтопленными оказались 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов и 49 участков дорог.

Больше всех от стихии пострадали Нижнеудинск и Тулун. В минувшую субботу на Тулун обрушился очередной ливень, за сутки в городе выпала почти месячная норма осадков.