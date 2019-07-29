На Украине анонсировали серьезную реформу СБУ

В администрации президента Владимира Зеленского идет подготовка целого пакета законопроектов, которые должны серьезно реформировать Службу безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве будет усилена контрразведывательная деятельность, но исключены полномочия по борьбе с коррупцией и в целом влияние на экономическую сферу страны.

«У нас стоит в повестке дня реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.

Он также отметил, что спецслужба в будущем не будет выполнять несвойственные ей функции, что соответствует международным обязательствам. Данилюк сообщил, что такого же мнения придерживаются глава страны и международные партнеры украинского государства.

«Нужно принять ряд законов, я создал группу, которая над ними работает, мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был воспринят нашими партнерами, в частности НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты? Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны», - добавил глава СНБО.

Он добавил также, что в создание законопроектов должны быть вовлечены представители СБУ, а также украинские и западные партнеры, передает «24 канал».

Ранее Владимир Зеленский произвел кадровые назначения в СБУ, в частности он назначил Богдана Тиводара главой следственного управления ведомства. Одним из его заместителей стал бывший начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик. Вторым заместителем Тиводара президент назначил главу СБУ в Донецкой и Луганской областях Александра Карпенко.