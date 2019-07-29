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Момент стрельбы на фестивале в Калифорнии попал на видео

Василиса Морозова
09:26 29.07.2019
В результате инцидента четыре человека, включая ребенка в возрасте шести лет, погибли.
© Видео: nbcbayarea, Twitter © Фото: nbcbayarea, Twitter

Один из посетителей фестиваля Garlic Festival в Гилрое, где неизвестный открыл огонь по толпе людей, снял на видео момент стрельбы. Ролик опубликован в Twitter.

Четыре человека погибли в результате стрельбы в Гилрое, в том числе шестилетний мальчик. Также в результате действий стрелка были ранены не менее 15 человек, еще более 50 пострадали в давке после раздавшихся выстрелов.

Согласно последним данным полиции, один из подозреваемых был застрелен стражами порядка, еще одного разыскивают. По словам главы местной полиции Скотта Смити, офицеры ликвидировали стрелка менее чем за минуту.

Инцидент произошел на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в воскресенье, 28 июля. По предварительным данным, стрельбу начал молодой человек в возрасте до 20 лет. Ранее было опубликовано видео, на котором гости фестиваля спасались бегством.

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