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Три человека погибли и десятки пострадали при стрельбе в Калифорнии

Василиса Морозова
09:00 29.07.2019
Полиция города Гилрой открыла огонь на поражение по мужчине, который застрелил нескольких человек на гастрономическом фестивале.
© Видео: Mizz Clecle YouTube © Фото: DUNKonDUNKS, Twitter

Три человека погибли в результате стрельбы на фуд-фестивале Garlic Festival в городе Гилрое в Калифорнии. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

По словам главы местной полиции Скотта Смити, всего при стрельбе пострадали 60 человек, 15 из которых ранены. Полицейские считают, что стрелявший перелез через забор, чтобы попасть на фестиваль. Они не исключили, что у него могли быть сообщники.

Мужчина открыл огонь по людям перед закрытием мероприятия, после чего был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Ранее стражи порядка сообщали, что стрелок все еще находится на свободе и может быть вооружен.

«Сердца полицейского департамента Гилроя и всего города вместе с жертвами сегодняшней стрельбы на Garlic Festival», - сказано в сообщении полиции в Twitter.

Инцицент произошел около 17:30 по местному времени в последний день ежегодного фестиваля в Гилрой в 48 километрах к юго-востоку от Сан-Хосе.

Президент США Дональд Трамп подтвердил в Twitter информацию об аресте стрелявшего, он также призвал американцев «быть осторожными и беречь себя».

Фестиваль Garlic Festival в Гилрое проводится с 1979 года, он считается одним из самых популярных в США праздников, связанных с едой.

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