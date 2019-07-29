В Волгоградской области на дорогу вылилась соляная кислота

Автоцистерна, перевозившая соляную кислоту с химического завода «Каустик» в город Армянск в Крым, разгерметизировалась по пути к месту.

Инцидент произошел 27 июля в 23:22 по московскому времени на 177-м километре трассы Волгоград - Сальск.

«Предварительно произошла разгерметизация автоцистерны, в результате чего на обочину автодороги вытекло 20 кубических метров соляной кислоты», - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

Уточняется, что на место прибыли наряды ГАИ, обеспечив отвод транспорта с опасного участка. МЧС в свою очередь провело дезактивацию опасного вещества, на данный момент угрозы населению и окружающей среде нет.

Соляная кислота - едкое вещество, при попадании на кожу вызывает сильные химические ожоги. В чистом виде представляет собой жидкость без цвета и запаха, применяется в химической промышленности, фармацевтике, а также в добывающей отрасли для очистки буровых скважин.