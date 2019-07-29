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Лидер Rammstein сел за штурвал самолета на пути в Москву

Лина Давыдова
08:55 29.07.2019
В понедельник культовая немецкая группа выступит на стадионе «Лужники» в рамках своего стадионного тура в поддержку нового альбома.
© Видео: till_lindemann_official, Instagram © Фото: till_lindemann_official, Instagram

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета на пути в Москву. Видео полета солист немецкой группы разместил в своем Instagram.

Судя по кадрам, Линдеманн сидел в кресле пилота частного самолета. Музыкант направлялся в российскую столицу, где совсем скоро Rammstein дадут концерт.

Культовая немецкая группа выступит на стадионе «Лужники» в рамках своего стадионного тура по Европе в поддержку своего нового альбома. А 2 августа музыканты дадут концерт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В мае 2019 года после 10-летнего перерыва группа Rammstein выпустила новый альбом. В седьмую студийную пластинку вошли 11 композиций.

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