На ж/д станции в Армении горят цистерны с бензином: видео

Цистерны с бензином загорелись у железнодорожной станции в городе Туманян Лорийского района на севере Армении. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

Отмечается, что сигнал о пожаре поступил 29 июня около 04.00 по местному времени. По данным спасателей, загорелись две 50-тонные цистерны с топливом.

«Подвижной состав из Баграташена в Гюмри состоял из 29 вагонов, 17 из которых - цилиндры (50 тонн), загруженные топливом (бензином), 4 - с загруженной пшеницей, 1 - с алюминиевыми конструкционными материалами», - говорится в сообщении.

Остальные вагоны были пустыми, добавили в ведомстве.

«Есть угроза распространения огня на другие цистерны», - добавили в пресс-службе.

На месте работают девять пожарных расчетов. Спасателям удалось локализовать возгорание в 05.31 мск. Специалисты устанавливают причину произошедшего.