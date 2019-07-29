ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Соответствующий приказ был опубликован на сайте Банка России.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Центробанк отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация». Соответствующий приказ от 29 июля появился на сайте финансового регулятора.
Как говорится в приказе, лицензия на осуществление банковских операций у АО КБ «Ассоциация» была отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
По величине активов банк «Ассоциация» занимал 170-е место в банковской системе страны.