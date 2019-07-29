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Названы основные причины смертельных аварий на дорогах

Кристина Волкова
08:33 29.07.2019
Отмечается, что все эти варианты могут происходить гораздо чаще, чем отсутствие опыта езды на машине, опасное вождение или превышение скорости.
Названы основные причины смертельных аварий на дорогах
© Фото: Konstantin Kokoshkin,Global Look Press

Эксперты назвали топ-5 причин смертельных аварий на летних трассах, и оказалось, что зачастую они случаются именно на пустом месте.

Первое место специалисты присудили яркому солнечному свету, который бьет в глаза автомобилисту. Когда водитель едет на высокой скорости по трассе в определенные часы, он может не заметить обгоняющего со встречной полосы участника дорожного движения или перебегающего дорогу пешехода. Случаев ДТП в подобных ситуациях насчитывается тысячи, и чтобы их избежать, нужно следовать простому правилу: «Если не видишь дорогу, не надо ехать по ней».

Второе место досталось насекомым, которые могут случайно залететь через окно, тем самым спровоцировав неоднозначную реакцию водителя - резкое торможение или, наоборот, увеличение скорости. В любом случае, считают эксперты, водитель транспортного средства отвлечется от дороги, чтобы избавиться от надоедливой мухи или осы, которая, помимо всего прочего, может и укусить.

Еще одной распространенной причиной является так называемый транс, в который автомобилисты впадают при длительном монотонном вождении на хорошей дороге. То есть когда трасса ровная, без населенных пунктов, где требуется ограничение скорости, водитель не замечает, как «круиз-контроль» сам управляет транспортным средством. После этого в определенный момент водитель задумывается или отвлекается от дороги, а на скорости более 100 километров в час это может привести к неминуемой серьезной аварии.

Четвертое место было отдано братьям нашим меньшим. Казалось бы, странная причина, однако она стала причиной сотен аварий и зачастую со смертельным исходом. Люди чаще всего не смогут не пропустить резко выскочившую собаку или кошку на дорогу, а на высокой скорости управиться с автомобилем практически невозможно, и даже если удастся избежать столкновения с другим участником движения, то занос транспортного средства может быть обеспечен.

Наконец, на последнее место эксперты издания «Автовзгляд» поставили простое отвлечение на пассажиров своего же автомобиля. Речь идет, например, о матерях, которые следят за своим ребенком на заднем сиденье, или пытаются накормить домашнее животное, которое жалобно скулит. В таких случаях люди уверены, что они сбросят скорость и смогут одновременно управлять автомобилем и заниматься своими любимцами, однако на практике это может стать поводом не остановиться на светофоре или случайно не свернуть на повороте. В таком случае вероятность ДТП будет увеличена в разы.

Отмечается, что все эти пять вариантов случаев могут происходят гораздо чаще, чем отсутствие опыта езды на машине, опасное вождение или превышение скорости. Специалисты призывают, чтобы избежать ДТП, нужно в первую очередь обращать внимание на мелочи, которые люди зачастую по тем или иным причинам не замечают, или уверены в своем профессионализме вождения.

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